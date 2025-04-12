احتشد مئات الآلاف من البنغلاديشيين في العاصمة داكا تضامنا مع غزة، في أكبر حشد تشهده البلاد من أجل فلسطين منذ سنوات. وبعد أيام من مظاهرات ومسيرات تضامنية مع أهل غزة في الأيام القليلة الماضية، ترفع الحشود رسالة أساسية مفادها المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واستنكار الدعم الأميركي والغربي لآلة الحرب الإسرائيلية.

ويشارك في المظاهرات مؤيدون من منظمات دينية وأحزاب قومية وإسلامية عديدة، مثل حزب الجماعة الإسلامية، وحركة حفظة الإسلام، وحزب عمار، وحزب المواطن القومي الذي يمثل الحراك الطلابي، والحركة الإسلامية البنغلاديشية، وحزب جاتيا القومي، ومجلس الخلافة في بنغلاديش، والحزب الوطني البنغلاديشي، وغيرهم.

وقد جابت الحشود شوارع كثيرة في العاصمة داكا. ورغم الاختلافات السياسية حول الشؤون الداخلية فإن قضية فلسطين جمعت كل أولئك من مختلف الأحزاب والتيارات الشعبية والمجتمعية ضد تدهور الأوضاع الإنسانية لمستوى كارثي في قطاع غزة.

إعلان

وطالبت الجهات المنظمة من المشاركين في المظاهرة والحشد الكبير غير المسبوق منذ سنوات ألا يرفعوا شعارات حزبية وفئوية ويكتفوا برفع العلمين الفلسطيني والبنغلاديشي في مشهد لا يتكرر كثيرا في الحياة السياسية في بنغلاديش.