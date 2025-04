عواصف مميتة في الهند ونيبال وزلزال بباكستان ورياح عاتية بالصين

قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوع الحالي، جراء عواصف رعدية ضربت مناطق في الهند ونيبال، في حين وقع زلزال في باكستان، وتسببت رياح عاتية في أضرار وتأجيل مئات الرحلات الجوية في الصين.

ففي الهند، قالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار شرقي البلاد اليوم السبت إن ما لا يقل عن 61 شخصا لقوا حتفهم جراء عواصف رعدية وصواعق يومي الخميس والجمعة.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على ولاية بهار اليوم.

وفي نيبال المجاورة، قتل 8 أشخاص في نيبال المجاورة جراء ضربات صواعق يومي الأربعاء والخميس، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في إدارة الكوارث.

وكان خبراء حذروا العام الماضي من أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مقلق في الصواعق القاتلة في الهند، إذ تسببت في مقتل نحو 1900 شخص.

وبحسب فريق من الباحثين بقيادة جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا شرقي الهند، تسببت الصواعق في مقتل أكثر من 101 ألف شخص بين العامين 1967 و2020، مع ارتفاع حاد بين العامين 2010 و2020 .

وفي باكستان، قالت هيئة الطوارئ الوطنية -اليوم السبت- إن سكان أجزاء من شمالي البلاد شعروا بهزة أرضية بلغت قوتها 5.5 على مقياس ريختر.

وأضافت الهيئة -في بيان- أن مركز الهزة كان على عمق 12 كيلومترا في منطقة تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة إسلام آباد.

ولم تتوافر معلومات عن خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

From 6 a.m. Friday to 6 a.m. Saturday, most areas across #Henan were hit by powerful winds ranging from level 8 to 10, according to the Henan Provincial Meteorological Authority. In some counties and cities, wind speeds surged to levels 11 to 13, with the strongest gusts reaching… pic.twitter.com/B9IQj2nrDW

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) April 12, 2025