عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة -اليوم السبت- إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تعيد ذويهم المحتجزين في القطاع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، عقد أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

وقالت قريبة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال المؤتمر "لا تتوقفوا عن الخروج إلى الشوارع، لا تفقدوا الأمل، حتى تعيد الحكومة أبناءنا جميعهم" مشيرة إلى أن "حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو، اختارت ممارسة السياسة على ظهر جميع المحتجزين".

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: حكومتنا متطرفة والتوصل إلى صفقة هو الحل الوحيد لإنقاذ أرواح أبنائنا#الجزيرة pic.twitter.com/xu7hf7oVrW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 12, 2025

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين دعت أمس إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مساء اليوم عشية عيد الفصح.

وأضافت أن "هيئة عائلات الأسرى والـ59 محتجزا في غزة كلهم رهائن بيد حكم نتنياهو" وأعربت عن قلقها إزاء تقرير يفيد بأن رئاسة فريق التفاوض تعوق التقدم.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلت -عن مصدر مشارك في مفاوضات صفقة التبادل- أن هناك فرقا في زخم التفاوض بين وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك، مشيرا إلى أن الفريق الإسرائيلي يُسيّس المفاوضات.

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وفي غضون ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي طلاب مدرسة عسكرية بمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات التي تقام في تل أبيب أسبوعيا للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وطرحت إسرائيل مطلع الشهر الجاري مقترح هدنة جديدة، بحسب ما نقلت القناة 14 عن مصدر سياسي، تطالب فيه بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.

ويصر نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الأسرى، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حركة حماس على إعادة الأسرى الأحياء والأموات الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

كتائب القسام تبث مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، وحمل التسجيل عنوان "نحن حقا نعتقد أننا سنعود للديار أموات، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/SjgmgzYhcH — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 12, 2025

واليوم، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، يتهم فيه نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وأشار ألكسندر إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع أن حماس مستعدة لإطلاق سراحه "لكن إسرائيل رفضت وتركته أسيرا" مؤكدا أن الوقت ينفد أمام الأسرى، قائلا "نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".

وتعليقا على التسجيل المصور، قالت عائلة الجندي ألكسندر إنه بينما إسرائيل تحيي عيد الفصح "نذكّر بأنه لا معنى لهذا العيد، ما دام عيدان و58 أسيرا آخر لم يعودوا بعد إلى ديارهم".

كما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو تحدث مع والدي ألكسندر بعد نشر القسام التسجيل.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء عبر عن تعاطفه مع عائلة عيدان وأبلغها أن جهودا هائلة تبذل حاليا لإعادة "الرهائن".

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وكانت حماس قد أعلنت سابقا موافقتها على إطلاق ألكسندر إضافة إلى جثث 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قال الأسبوع الماضي إن "نصف أسرى العدو الأحياء يوجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها خلال الأيام الأخيرة".

وشدد أبو عبيدة على أن الاحتلال "إذا كان معنيا بحياة الأسرى، فعليه التفاوض" مؤكدا أن "حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقّعته ولكان معظمهم في بيته".

ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع الفلسطيني المحاصر.