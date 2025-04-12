شهداء بغارات على غزة والاحتلال يطوق رفح

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- عدة مناطق في قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين، ونسفت المزيد من المباني في مدينة رفح بعدما قالت إنها طوقتها بالكامل.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني -صباح اليوم- إثر قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس الواقعة جنوبي القطاع، وأصيب آخران في قصف مماثل وسط المدينة.

كما استشهد فلسطيني آخر جراء غارة على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب خان يونس.

#شاهد | فتاة فلسطينية تودع والدها الذي ارتقى في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس pic.twitter.com/vY93F2tCi9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2025

وتعرضت مدينة خان يونس وبلدات قريبة منها -صباح اليوم- لغارات جوية وقصف مدفعي، بالتزامن مع استمرار توغل الآليات الإسرائيلية في بعض المحاور بالمنطقة.

كما تعرضت المناطق الشمالية لمدينة رفح القريبة للقصف من المقاتلات والمروحيات الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر.

وفي شمالي رفح أيضا، نفذت قوات الاحتلال -صباح اليوم- عمليات نسف جديدة للمباني، وفقا لمصادر فلسطينية.

ويأتي القصف المتواصل على رفح بينما يشتد الحصار على آلاف السكان الذين لم يتمكنوا من النزوح.

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وكانت إسرائيل استأنفت حربها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ومذ ذاك استشهد نحو 1550 فلسطينيا وأصيب ما يقرب من 4 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

قصف ونزوح

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل -صباح اليوم- شهيدين من منزل لعائلة كحيل تعرض لقصف إسرائيلي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني عبر تطبيق تلغرام إنه أخمد حريقا اندلع في المنزل المستهدف.

ويأتي القصف على الشعف في حين يواصل سكان عدد من المناطق بحي الشجاعية النزوح غربا باتجاه وسط المدينة إثر تهديدات إسرائيلية بمهاجمة المنطقة.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية وارتكبت عدة مجازر بحق المدنيين في المنطقة.

كما تعرضت مناطق أخرى بمدينة غزة بينها حيّا التفاح والزيتون لغارات وقصف مدفعي صباح اليوم.

وشمالي القطاع، تجدد القصف المدفعي على شرق جباليا، وكان فلسطينيان استشهدا مساء أمس جراء قصف على جباليا البلد.

وفي وسط القطاع، أصيب فلسطيني -صباح اليوم- برصاص مسيّرة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات.

وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية مدفعية مناطق تقع شمال وغرب المخيم.

وكانت مصادر طبية أفادت للجزيرة في وقت سابق باستشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر أمس الجمعة.

عزل رفح

في غضون ذلك، توسّع قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها جنوبي قطاع غزة، وتسعى إلى عزل مدينة رفح بالكامل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -أمس الجمعة- إن قوات من الفرقة 36 ولواء غولاني ولواء المدرعات 188 أكملت السيطرة على محور موراغ بين رفح وخان يونس، وإن منطقة رفح باتت محاصرة من كل الجهات.

وأضافت‏ إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36 ستواصل على مدار الأسابيع المقبلة العمل على إنشاء الممر واحتلال رفح لضمها للمنطقة العازلة تحت السيطرة الإسرائيلية.

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكريين اثنين في قطاع غزة، وقال إن ضابطا أصيب بجروح متوسطة في إطلاق نار من مسلحَيْن اثنين جنوبي القطاع.

كما قال إن جنديا من لواء غولاني أصيب بجروح خطرة -في وقت سابق أمس الجمعة- خلال معركة جنوبي القطاع.

وبالإضافة إلى رفح، ينفذ جيش الاحتلال توغلات في محاور بينها الأطراف الشرقية لحي الشجاعية بمدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون شمالا.

ورفعت الهجمات الإسرائيلية منذ 18 مارس/آذار الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى نحو 51 ألفا وما يقرب من 116 ألف مصاب، فضلا عن آلاف ما يزلون في عداد المفقودين.