توقيف أميركي هدد باغتيال ترامب وماسك

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن توقيف شخص من ولاية بنسلفانيا بتهم تشمل إطلاق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترامب ووزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك ومسؤولين آخرين.

وقالت وزارة العدل أمس الجمعة -في بيان- إن شون مونبير (32 عاما) اعتقل الأربعاء الماضي بناء على مذكرة جنائية فدرالية في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا، التي شهدت في يوليو/تموز الماضي محاولة لاغتيال ترامب بإطلاق الرصاص عليه في أثناء تجمع انتخابي.

وأشادت وزيرة العدل باميلا بوندي بالعمل الذي قامت به شرطة مدينة بتلر ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، والذي أفضى لاعتقال الرجل قبل أن ينفذ تهديداته ضد الرئيس ومواطنين آخرين أبرياء، بحسب ما ورد في بيان للوزارة.

وأوضحت وزارة العدل أن مونبير نشر في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني الماضي و5 أبريل/نيسان الجاري مقاطع فيديو على حساب بموقع يوتيوب سماه "السيد شيطان"، ووجه فيها تهديدات باغتيال ترامب وماسك ومسؤولين في إدارة الهجرة وكل من عينهم الرئيس على رأس الوكالات الحكومية.

BREAKING: ‼️ Shawn Monper, a 32-year-old Butler, PA resident known on YouTube as “Mr Satan,” was arrested by the FBI for allegedly threatening to assassinate President Trump.

This incident follows last year’s near-assassination attempt on Trump in the same town. 👀 pic.twitter.com/IjYt0eyfPw

— Dr Vincent Sativa 🇺🇸 (@The_Weed_Shop) April 11, 2025