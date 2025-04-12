بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضم المحافظة

أعلنت بلدية رفح اليوم السبت رفضها القاطع وإدانتها لإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضم المنطقة الممتدة بين طريق محوري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا) والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح إلى ما سماه "المنطقة الأمنية" ضمن حربه على قطاع غزة.

وأكدت البلدية في بيان لها أن قرار الاحتلال "انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن "إعلان الاحتلال الباطل لا يغير حقيقة أن مدينة رفح بكل شبر فيها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أن "فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنا مستداما بل يزيد معاناة المدنيين وعدم الاستقرار".

وأكدت بلدية رفح أن المدينة راسخة بأهلها وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والطمس والاقتلاع، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في بيان اليوم السبت، خاطب فيه الفلسطينيين "قريبا، ستتكثف عملياتنا (الجيش) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال".

كما أعلن كاتس أن جيشه أحكم سيطرته على محور موراغ الرئيس، الواقع بين مدينتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة المدمر والمحاصر.

كما دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة خان يونس ومحيطها في جنوب قطاع غزة إلى إخلائها، في ظل هجماته الجوية والمدفعية وتوغلاته المستمرة.

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وقد أعلن جيش الاحتلال أن قوات من الفرقة 36 ولواء غولاني ولواء المدرعات 188 أكملت السيطرة على محور موراغ بين رفح وخان يونس، وأن منطقة رفح باتت محاصرة من كل الجهات.

وأضافت‏ إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "36" ستواصل على مدار الأسابيع المقبلة العمل على إنشاء الممر واحتلال رفح لضمها للمنطقة العازلة، تحت السيطرة الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.