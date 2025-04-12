السيسي يؤكد ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها

قالت الرئاسة المصرية -اليوم السبت، في بيان- إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد -خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة– على ضرورة بدء عملية لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها وصولا إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأوضح البيان الرئاسي المصري أن السيسي استعرض خلال الاجتماع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضافت الرئاسة المصرية أن البيان أكد على "ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع وصولا إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكر البيان أن الرئيسين بحثا كذلك سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، كما وقعا على إعلان تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وكان الرئيس المصري دعا -الأسبوع الماضي، خلال استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون– إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب السيسي وماكرون عن رفضهما أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في القاهرة الاثنين الماضي.

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كما أعلن الرئيس المصري عزم بلاده على استضافة مؤتمر دولي لإعمار قطاع غزة في القاهرة بعد استئناف وقف إطلاق النار بالقطاع.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.