مصرع 6 أشخاص في تحطم هليكوبتر بنيويورك

لقي 6 أشخاص مصرعهم، الخميس، في تحطم مروحية هليكوبتر سياحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك الأميركية.

وقد غرقت المروحية في المياه مما استدعى استجابة كبيرة من أفراد الطوارئ.

وأعلن عمدة نيويورك مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال كانوا على متن المروحية.

ونقلت "إيه.بي.سي نيوز" أن مسؤولا تنفيذيا بشركة "سيمنز" وزوجته وأطفاله كانوا على المتن المروحية.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) أن الهليكوبتر حلّقت فوق جزيرة ثم بالقرب من تمثال الحرية.

وقال مصدر لرويترز إنها كانت الرحلة الثالثة للهليكوبتر اليوم. وحتى الحين، لم تعلن السلطات تفاصيل سبب الحادث.

ومن المقرر أن تُجري إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.