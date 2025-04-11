مبعوث ترامب يصل إلى موسكو للقاء بوتين

وصل ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى موسكو في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتزامن مع جهود تبذلها واشنطن من أجل التوصل لاتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده وصول ويتكوف إلى موسكو، وقوله إن أي معلومات عن استقبال بوتين لويتكوف ستنشر في حينها.

وهذه ثالث زيارة لويتكوف إلى روسيا، وسبق له لقاء بوتين في الزيارتين الماضيتين.

وتأتي الزيارة بعد يوم من تبادل للأسرى بين واشنطن وموسكو، وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، ردا على سؤال بشأن إجراء عمليات تبادل جديدة، إن الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة سيتواصل بالتأكيد في اتجاهات متعددة "بما فيها الموضوع المذكور" بحسب ما نقلت وكالة "ريا" الرسمية.

وتسعى الولايات المتحدة وروسيا لتحسين العلاقات التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات في أوكرانيا، لكنه أعرب مؤخرا عن غضبه من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع تحقيق تقدم ضئيل في المفاوضات.