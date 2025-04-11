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قطر ترفض استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي بغزة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يشارك في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية بشأن غزة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وسط) يشارك في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية بشأن غزة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول (الخارجية القطرية)
11/4/2025

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي في قطاع غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في تصريحات له خلال اجتماع عقد في أنطاليا بشأن الحرب على قطاع غزة- على أنه لا يمكن القبول باستمرار تسييس المساعدات الإنسانية في غزة.

كما جدد على موقف قطر الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يتحدث في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، والذي انعقد اليوم الجمعة في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.

وكانت إسرائيل استأنفت حربها على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني السابق.

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ولعبت قطر دورا رئيسيا، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

المصدر : الصحافة القطرية

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