قطر ترفض استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي بغزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده استخدام المساعدات أداة للعقاب الجماعي في قطاع غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في تصريحات له خلال اجتماع عقد في أنطاليا بشأن الحرب على قطاع غزة- على أنه لا يمكن القبول باستمرار تسييس المساعدات الإنسانية في غزة.

كما جدد على موقف قطر الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يشارك في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية بشأن غزة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/HPM132YOX8 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 11, 2025

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يتحدث في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، والذي انعقد اليوم الجمعة في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.

وكانت إسرائيل استأنفت حربها على قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني السابق.

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ولعبت قطر دورا رئيسيا، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة التي أفضت إلى هذا الاتفاق.