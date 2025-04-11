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عاجل | سي إن إن عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل: لا وضوح بشأن هدف إسرائيل وصبر الأميركيين بدأ ينفد

11/4/2025-|آخر تحديث: 11/4/202503:11 م (توقيت مكة)

سي إن إن عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل:

  • لا وضوح بشأن هدف إسرائيل وصبر الأميركيين بدأ ينفد.
  • هناك شعور حقيقي بالإلحاح والضغط من جانب واشنطن والوسطاء.
  • استبعاد نتنياهو خبراء الأمن لصالح ديرمر يهدف لمنحه سيطرة أكبر.
  • هناك فرق كبير في زخم التفاوض بين ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك.
  • عناد حماس غير مفيد لكنها بحاجة لمراعاة وضع غزة الإنساني المتردي.
المصدر : الجزيرة

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