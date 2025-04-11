عاجل | سي إن إن عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل: لا وضوح بشأن هدف إسرائيل وصبر الأميركيين بدأ ينفد
11/4/2025-|آخر تحديث: 11/4/202503:11 م (توقيت مكة)
سي إن إن عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل:
- لا وضوح بشأن هدف إسرائيل وصبر الأميركيين بدأ ينفد.
- هناك شعور حقيقي بالإلحاح والضغط من جانب واشنطن والوسطاء.
- استبعاد نتنياهو خبراء الأمن لصالح ديرمر يهدف لمنحه سيطرة أكبر.
- هناك فرق كبير في زخم التفاوض بين ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك.
- عناد حماس غير مفيد لكنها بحاجة لمراعاة وضع غزة الإنساني المتردي.
المصدر : الجزيرة