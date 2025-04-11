عاجل | سي إن إن عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل: لا وضوح بشأن هدف إسرائيل وصبر الأميركيين بدأ ينفد

سي إن إن عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل:

لا وضوح بشأن هدف إسرائيل وصبر الأميركيين بدأ ينفد.

هناك شعور حقيقي بالإلحاح والضغط من جانب واشنطن والوسطاء.

استبعاد نتنياهو خبراء الأمن لصالح ديرمر يهدف لمنحه سيطرة أكبر.

هناك فرق كبير في زخم التفاوض بين ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك.

عناد حماس غير مفيد لكنها بحاجة لمراعاة وضع غزة الإنساني المتردي.