عاجل | الخارجية الصينية: لا يوجد فائزون في حرب التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية

قالت الصين إنها لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة ولكن لا تخشى منها، واعتبرت أنه لا فائز في حرب التعريفات الجمركية.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال استقباله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إن من مسؤولية الصين والاتحاد الأوروبي حماية العدالة والإنصاف الدولي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصينيين "لا يريدون المواجهة لكنهم لا يخافون منها"، وأضافت "إذا أصرت واشنطن على شن حرب جمركية فسنقاتل حتى النهاية".

وأكدت الخارجية الصينية أن أي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل.