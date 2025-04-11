الصين: لا نريد المواجهة مع أميركا لكننا لا نخشى منها

قالت بكين إنها لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة ولكنها لا تخشى منها، واعتبرت أنه لا فائز في حرب الرسوم الجمركية.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ -خلال استقباله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز- أنه لا رابح في حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إن على الصين والاتحاد الأوروبي "مقاومة سياسة الإكراه بشكل مشترك" ومن مسؤوليتهما حماية العدالة والإنصاف الدولي.

ومن جانبها، قالت الخارجية الصينية إن الصينيين "لا يريدون المواجهة لكنهم لا يخافون منها" وأضافت "إذا أصرت واشنطن على شن حرب جمركية فسنقاتل حتى النهاية".

وأكدت الخارجية الصينية -في إفادتها اليومية- أن أي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل.

وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد الرسوم الإضافية المطبقة على حوالي 60 دولة لمدة 90 يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.

وردا على الرسوم المشددة بنسبة 104% المفروضة منذ الأربعاء على مجمل منتجاتها المستوردة إلى الولايات المتحدة، أعلنت الصين فرض رسوم بنسبة 84% دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس على المنتجات الأميركية، مما دفع واشنطن إلى رفع رسومها الجمركية على بكين إلى 145%.

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وفي مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد التوترات الصينية الأميركية، تسود حالة من الاضطراب أسواق المال العالمية، إذ تراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد اليوم الجمعة بعدما هوت أسهم وول ستريت.