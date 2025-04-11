إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة خلال معارك جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع هجوم بريّ في رفح.

وغولاني هو لواء مشاة، تأسس عام 1948، ويتبع للفرقة 36، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس جيش الاحتلال، شارك في نكبة 1948 وارتكب مجازر فيها كما شارك في جميع الحروب العسكرية التي شنتها إسرائيل على الدول العربية وعلى الفلسطينيين.

وشارك اللواء أيضا في الحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، آخرها حرب "السيوف الحديدية" في 2023، التي انسحب منها اللواء مهزوما بعد 60 يوما من القتال، مُني فيها بخسائر كبيرة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أن سلاح الجو قصف خلال الساعات الماضية نحو 40 هدفًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مستهدفا ما سماه بخلايا لمقاتلين ومبان تستخدم بأنشطة عسكرية ووسائل قتالية وبنى تحتية.

وأضاف الجيش في بيان أنه يواصل عملياتها المكثفة وأن الفرقة 36 وسعت نطاق عملياتها خلال الليل في منطقة محور موراج إلى جانب استمرارها في العمليات في محيط المنطقة.

قصف وشهداء

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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كما أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد عشرة فلسطينيين اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية على منزل مأهول بالسكان في منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس.

وقالت المصادر إن من بين الشهداء 7 أطفال، كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي خان يونس، وقد تم تشييع الشهداء في مجمع ناصر الطبي في المدينة.

ومن بين المناطق التي استهدفها القصف الإسرائيلي منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا حيث استشهد شخصان وأصيب آخرون.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.