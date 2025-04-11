إسرائيل تحاصر رفح بالكامل وتعلن إصابة جندي بلواء غولاني

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن منطقة رفح محاصرة حاليا من كل الجهات، وأضافت أن قوات من الفرقة 36 ولواء غولاني واللواء 188 أكملوا احتلال محور موراغ بين خان يونس ورفح.

وكشفت الإذاعة أن الفرقة 36 ستعمل على إنشاء ممر موراغ واحتلال رفح لضمها للمنطقة العازلة تحت سيطرة إسرائيل.

يقع ممر "موراغ" على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وتحديدا عند معبر صوفا، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.

ودشن الاحتلال الإسرائيلي محور "موراغ" في مارس/آذار عام 1972، وذلك بعد احتلاله قطاع غزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات غوش قطيف.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع هجوم بريّ في رفح.

وغولاني هو لواء مشاة، تأسس عام 1948، ويتبع للفرقة 36، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس جيش الاحتلال، شارك في نكبة 1948 وارتكب مجازر فيها، كما شارك في جميع الحروب العسكرية التي شنتها إسرائيل على الدول العربية وعلى الفلسطينيين.

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وشارك اللواء أيضا في الحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، آخرها حرب "السيوف الحديدية" عام 2023، التي انسحب منها اللواء مهزوما بعد 60 يوما من القتال، مُني فيها بخسائر كبيرة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أن سلاح الجو قصف خلال الساعات الماضية نحو 40 هدفًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مستهدفا -ما سماها- خلايا لمقاتلين ومباني تستخدم في أنشطة عسكرية ووسائل قتالية وبنى تحتية.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.