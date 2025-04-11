استشهاد 10 من عائلة واحدة وإنذارات بإخلاء شرقي مدينة غزة

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 12 فلسطينيا في غزة -فجر اليوم الجمعة- جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي القطاع وخان يونس جنوبا، في حين أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين في مناطق شرقي مدينة غزة بإخلاء منازلهم.

وقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي على فلسطينيين بمنطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا.

كما أفاد المراسل بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على منزل بمنطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس إلى 10 شهداء.

ومن جهته، قال الدفاع المدني في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قبل فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكد الدفاع المدني نقل جثث 10 شهداء إلى مستشفى ناصر بخان يونس، بينهم 7 أطفال من عائلة واحدة إثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي منزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت تلك المصادر أن طائرات الاحتلال شنت غارة على منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد طفل وإصابة عدد من الفلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما قال المراسل إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نسفت أمس الأول منازل فلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما ذكر مراسل الجزيرة.

إنذارات إخلاء

وقد أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، شرق مدينة غزة، بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها "بقوة".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي -على منصة إكس- إن الجيش يوجه إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين بمنطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، وتوسعة نفوذ، والزيتون الشرقي، والنور، والتفاح".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن الجيش "يعمل بقوة شديدة في مناطقكم وأنذر المواطنين بإخلاء هذه المناطق فوراً والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة غرب مدينة غزة" علما بأن غزة لا يوجد فيها أماكن إيواء خلافا لما يدعي جيش الاحتلال.

جيش الاحتلال ينشر خريطة إخلاء جديدة لمناطق واسعة من أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة #غزة pic.twitter.com/Fb6pLjs8Y7 — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) April 11, 2025

ويترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع معابر قطاع غزة، ومنع إدخال المواد الأساسية والغذائية للقطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلّة إن سوء التغذية يمكن أن يزداد نظرًا لعدم دخول المساعدات، مما يرفع من خطر وفيات الأطفال.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن 60 ألف طفل في القطاع تتهددهم مضاعفات صحية خطيرة بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

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وبدوره، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن إسرائيل تمنع 75% من بعثات الأمم المتحدة من دخول غزة، بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقال غيبريسوس -بمؤتمر صحفي في جنيف- إن الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تسبب في منع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.

وأشار إلى أن هذا الحصار يترك الأسر في قطاع غزة تعاني من الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض والوفاة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.