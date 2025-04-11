حماس: الأسير المحرر أحمد مناصرة شاهد على وحشية الاحتلال

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة انتهاكات ووحشية الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

وأضافت حماس -في بيان- أن الأسير المحرر أحمد مناصرة يمثل شاهدا حيا على الجرائم المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات والعمل على حماية الأسرى، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

ويوم أمس، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن هذا الأسير المقدسي البالغ 23 عاما، وذلك بعد قضائه قرابة 10 سنوات في سجونها.

وسجن مناصرة عندما كان طفلا (13 عاما) بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة برفقة ابن عمه حسن (15 عاما) الذي استشهد.

اعتقال واحتجاز

واعتقل مناصرة وحقق معه بطريقة فظة، وحكم عليه بـ12 سنة سجنا، قبل تخفيض الحكم فيما بعد إلى 9 سنين، وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني معه.

وقبل نقله إلى المعتقلات الإسرائيلية، احتُجز مناصرة لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، لينقل لاحقا إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمره 14 عاما.

وفي وقت سابق أمس، قال مكتب إعلام الأسرى في حركة حماس إنه كان من المفترض أن تفرج قوات الاحتلال عن مناصرة من سجن نفحة حيث كانت عائلته تنتظره.

بيد أن أهل مناصرة تفاجؤوا باتصال من أحد البدو في منطقة بئر السبع يخبرهم فيه أن أحمد معهم، حيث تعمد الاحتلال الإفراج عنه في منطقة بعيدة عن بوابة السجن.