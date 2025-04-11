تقارير إسرائيلية تكشف تفاصيل مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بأن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مشارك بصفقة التبادل قوله إن صبر الأميركيين بدأ ينفد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المقترح المصري ينص على إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين أحياء و8 جثث مقابل هدنة تراوح بين 40 و70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

ونقلت قناة "آي-24" الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن هناك تقدما نحو التوصل إلى صفقة بشأن غزة.

وقالت هيئة الإذاعة العامة "كان" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تقييما للوضع مساء الخميس مع فريق التفاوض ومسؤولين من المؤسسة الأمنية "على خلفية الخطة المصرية الجديدة".

وكرر نتنياهو اليوم تعهده بإعادة المحتجزين من غزة، وقال في رسالة بمناسبة عيد الفصح اليهودي "ستكون هناك مقاعد فارغة للعديد من العائلات. معا سنعيد رهائننا ومعا سنهزم أعداءنا ومعا سنحتضن جرحانا ومعا سنحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية أكدت أن وزراء الكابينت يتم إطلاعهم على مقترح جدّي تجري بلورته حاليا لاتفاق تبادل لإعادة المحتجزين في غزة.

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بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات المحتجزين تلقت رسالة مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل على صفقة شاملة. وأضافت أن ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب أبلغ العائلات التي التقى بها أن صفقة جادة للغاية على الطاولة، وأن أياما قليلة تفصل عن إبرامها.

وأكد ترامب أن هناك تقدما بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأكد في تصريحات أمس الخميس أن عودتهم باتت قريبة.

من جهته، قال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر إن الولايات المتحدة ستتحدث حتى إلى "الأشخاص السيئين"، في سبيل تأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة.

تذمر أميركي

من جانب آخر، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مشارك بمفاوضات صفقة التبادل قوله إنه لا وضوح بشأن هدف إسرائيل في المفاوضات وإن صبر الأميركيين بدأ ينفد.

وأشار المصدر إلى أن هناك شعورا حقيقيا بالإلحاح والضغط من جانب واشنطن والوسطاء، واعتبر أن "عناد حماس غير مفيد لكنها بحاجة لمراعاة وضع غزة الإنساني المتردّي".

ومن بين 251 إسرائيليا احتجزوا بعد عملية طوفان الأقصى، لا يزال 58 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينما لقي 34 حتفهم، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.

وأتاحت هدنة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي إعادة 33 من المحتجزين بينهم 8 جثث، مقابل الإفراج عن نحو 1800 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وانهارت الهدنة مع استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها البرية في القطاع منذ 18 مارس/آذار الماضي، مما تسبب في استشهاد أكثر من 1500 فلسطيني ورفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى نحو 51 ألفا.