بوتين يلتقي مبعوث ترامب وزيلينسكي يطلب أنظمة باتريوت من الحلفاء

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف، في مدينة سانت بطرسبورغ لبحث فرص التسوية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنه الكرملين. ويأتي اللقاء بعد تصريحات ترامب التي دعا فيها موسكو إلى "التحرك" نحو حل للنزاع.

ونشرت الرئاسة الروسية مقطعا مصورا يظهر بوتين وهو يصافح ويتكوف عند استقباله، في حين أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المحادثات ستتطرق إلى "مختلف جوانب التسوية الأوكرانية"، لكنها لا تهدف إلى تحقيق اختراقات دبلوماسية.

وأوضح بيسكوف أن اللقاء يمثل فرصة جيدة لنقل موقف روسيا مباشرة إلى ترامب عبر مبعوثه، مشيرا إلى احتمال مناقشة لقاء مستقبلي بين بوتين وترامب.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تلمس استعدادا من قبل إدارة ترامب لفهم "الأسباب الجذرية" للصراع الأوكراني.

واستغل بوتين المناسبة ليشدد على أهمية الاستفادة من الخبرة العسكرية المكتسبة في أوكرانيا لتطوير تكتيكات القوات البحرية الروسية، في ظل ما وصفه "بالتحولات العالمية المتسارعة وتطور التقنيات".

دعم أوكرانيا

على الجانب الأوكراني، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أثبتت، بعد شهر من رفضها عرضا أميركيا لوقف إطلاق النار، أنها المسؤول الوحيد عن استمرار الحرب.

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وحث زيلينسكي، خلال اجتماع لمجموعة "رامشتاين"، الحلفاء على تزويد بلاده بعشر منظومات باتريوت إضافية للدفاع الجوي، مؤكدا أن الهجمات الروسية الأخيرة تثبت رفض موسكو لأي مبادرات سلام "واقعية وفعالة".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن ما وصفه بمفتاح الدبلوماسية الناجحة هو العزم على مواصلة الضغط على روسيا.

وكانت الدول الأوروبية قد تعهدت بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في ظل تراجع واضح في الدعم الأميركي.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني عن حزمة جديدة بقيمة حوالي 450 مليون دولار، تشمل أنظمة رادار وألغاما مضادة للدبابات وآلاف الطائرات المسيرة، ضمن حزمة إجمالية تبلغ نحو 5.8 مليارات دولار.

بالمقابل، أكد نظيره الألماني أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 12 مليار دولار حتى عام 2029.

كذلك ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن لندن تبحث حاليا نشر قوات في أوكرانيا لمدة 5 سنوات، في خطوة تهدف إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية وإعادة بنائها، لردع أي هجوم روسي مستقبلي.