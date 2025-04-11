المفوضية الأممية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة قرارات تهجير

اعتبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدسانيي، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة قرارات تهجير، وأشارت إلى أن عشرات الآلاف محاصرون في رفح بسبب أوامر الإخلاء بهدف إنشاء منطقة عازلة.

وأكدت أن طبيعة أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل ونطاقُها تثير مخاوف جدية من أنها تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم بهدف إنشاء منطقة عازلة.

وأوضحت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة نقلت فلسطينيين قسرا إلى مساحات تزداد تقلصا، مشيرة إلى أن فرص وصول النازحين في غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة تكاد تكون معدومة.

قلق بالغ

وأوضحت شامدساني -خلال مؤتمر صحفي بشأن غزة في جنيف- أنه: "في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة".

وقالت إن تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية.

كما ذكرت أن عشرات آلاف الفلسطينيين محاصرون في رفح بلا وسيلة للخروج منها ولا يحصلون على أي مساعدات.

قصف وإخلاء

وأفادت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بتواصل الغارات العسكرية الإسرائيلية، حيث شنّت المقاتلات الإسرائيلية منذ منتصف مارس/آذار الماضي حتى الـ9 من أبريل/نيسان الحالي 224 غارة، وخلّفت عددا كبيرا من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال فقط.

إعلان

وقد أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، شرق مدينة غزة، بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها "بقوة".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي -على منصة إكس- إن الجيش يوجه إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين بمنطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، وتوسعة نفوذ، والزيتون الشرقي، والنور، والتفاح".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن الجيش "يعمل بقوة شديدة في مناطقكم وأنذر المواطنين بإخلاء هذه المناطق فوراً والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة غرب مدينة غزة" علما بأن غزة لا يوجد فيها أماكن إيواء خلافا لما يدعي جيش الاحتلال.