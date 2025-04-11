الصين تدعو أوروبا للمشاركة في "مقاومة سياسة الإكراه" الأميركية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى بلاده في "مقاومة سياسة الإكراه" على خلفية حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال الرئيس الصيني أثناء اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "يجب على الصين والاتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياتهما الدولية، وحماية العولمة الاقتصادية وبيئة الأعمال الدولية بشكل مشترك، ومقاومة سياسة الإكراه الأحادي بشكل مشترك".

وشدد الرئيس الصيني على أن هذا لن "يحمي حقوقهما ومصالحهما المشروعة فحسب، بل سيحمي أيضا.. العدالة والإنصاف الدوليين".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني الجمعة إن التوترات التجارية مع بكين يجب ألا "تعيق" التعاون مع الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني في بكين.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي "إسبانيا وأوروبا لديهما عجز تجاري كبير مع الصين يجب أن نسعى جاهدين لتصحيحه، ويجب ألا نسمح للتوترات التجارية بإعاقة إمكانات نمو العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وتأتي زيارة سانشيز في حين يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته التجارية الدولية أمام "الفوضى" الناجمة عن رسوم الاستيراد الأميركية التي أُعلنت الأسبوع الماضي وتسببت بهبوط أسواق المال العالمية.

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كما رفض المسؤولون الإسبان في وقت سابق تحذيرا من واشنطن من أن التقارب مع الصين سيكون "بمثابة انتحار".

رد مماثل

واليوم، قالت وكالة رويترز إن وزارة المالية الصينية ترفع الرسوم الجمركية على سلع أميركية من 84% إلى 125%.

ونقلت رويترز عن وزارة المالية الصينية قولها "إذا واصلت واشنطن تقويض مصالحنا سنتخذ إجراءات مضادة ونقاتل حتى النهاية".

وكانت الخارجية الصينية أعربت عن رفضها لما وصفتها بالضغوط وممارسات الابتزازات والتهديدات الأميركية لها. وقالت إن إجراءات واشنطن لا تظهر استعدادها لمحادثات جادة، ووصفت الرسوم الجمركية الأخيرة بأنها حرب تجارية.

وقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس قرارا جديدا برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% على أن يدخل حيز التنفيذ فورا.

واعتبر ترامب أن هذه الخطوة تأتي لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يأمل أن تدرك الصين قريبا أن أيام "تمزيق الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار".

وكشف ترامب أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وبأنه سمح بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على الدول التي لم تقم بأي "رد انتقامي" ضد الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت رفع التعريفات الجمركية على السلع الأميركية إلى 84%، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن على جميع السلع الصينية دون استثناء.

أما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بنسبة 25، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

ومن المقرر بدء سريان القرار في 15 مايو/أيار القادم على عدد من المنتجات الأميركية، بقيمة تصل إلى 21 مليار يورو من المنتجات.

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وأضاف بيان الاتحاد أنه يمكن تعليق هذه الرسوم في أي وقت، إذا تم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع واشنطن. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الأميركية غير مبررة، وتُلحِق ضررا اقتصاديا بكلا الجانبين، وبالاقتصاد العالمي.