الرئيس الإماراتي يتسلم أوراق سفراء جدد بينهم الإسرائيلي يوسي شيلي

نقلت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الخميس "أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة المعينين لدى الدولة".

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الإماراتي أعرب عن أمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق في مهامهم "لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة".

والسفراء الجدد هم: خورخيه رافائيل من غواتيمالا وطارق أحمد من جمهورية بنغلاديش الشعبية والدكتور ماوين ماكول أريك من جنوب السودان وأمان سالييف من جمهورية قيرغيزستان.

إلى جانب وروي مانويل هانجام من جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، ولطف الله غوكطاش سفير الجمهورية التركية.

كذلك تسلم الرئيس الإماراتي أوراق اعتماد الدكتور تاويسي مينيت تاوبو سفير توفالو، ويوسي شيلي سفير إسرائيل وليزا ماستريلاري فيغا سفيرة جمهورية بنما، وإيميليو بين جودوس سفير المملكة الإسبانية وعمر تيقن إديبي بيردي سفير جمهورية تشاد وجورج جانجغافا سفير جورجيا.