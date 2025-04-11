الحوثي يعلن استهداف حاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" شمال البحر الأحمر باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اليمنية استهدفت خلال الساعات الماضية حاملة الطائرات الأميركية ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأوضح سريع أن الهجوم جاء ردا على العدوان الأميركي على اليمن، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها "في البر والبحر"، وأن الضربات الأميركية المتكررة لم تؤثر على قدراتهم القتالية.

في المقابل، شنت الطائرات الأميركية فجر الجمعة سلسلة غارات جوية على مناطق سكنية وزراعية في العاصمة صنعاء. وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن 5 غارات استهدفت مديرية بني حشيش شرقي صنعاء، وألحقت أضرارا مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

ووثقت وكالة الأناضول مئات الغارات الأميركية على الأراضي اليمنية منذ 15 مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل 116 مدنيا وإصابة 224 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات الحوثي.

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وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر بشن هجوم عسكري واسع على الحوثيين، متوعدا "بالقضاء التام" عليهم في أعقاب تصاعد هجماتهم على السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، واستمرارهم في استهداف مواقع داخل إسرائيل.

اعتراض مسيرة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في تطور جديد ضمن سلسلة هجمات الجماعة التي تستهدف إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، إن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها من جهة الشرق نحو إسرائيل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن موقع الاعتراض أو حجم الأضرار المحتملة.

وتواصل جماعة الحوثي منذ أشهر استهداف سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في محاولة لفرض "حظر بحري"، ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبيرا عن دعمها للفلسطينيين.