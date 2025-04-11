الأردن: تصعيد إسرائيل محاولة لتوسيع أراضيها على حساب الدول المجاورة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن تصعيد إسرائيل في المنطقة هو محاولة لتحقيق هدف إستراتيجي بتوسيع أراضيها على حساب دول مجاورة.

وأوضح الصفدي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "انعكاسات من غزة" ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، أن الأولوية الآن هي لوقف المجازر والقتل المروع والدمار في قطاع غزة.

وشدد الوزير الأردني في اجتماع تنسيقي للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار العدوان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وزير الخارجية يشارك باجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك لوقف الحرب على غزة#بترا #الأردن https://t.co/93vITxPfDR pic.twitter.com/ClNBXT1PPF — Jordan News Agency (@Petranews) April 11, 2025

وأكد -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية التبادل التي أُنجزت بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

كما شدد على ما وصفه بموقف الأردن الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، بما في ذلك من خلال حرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة في غزة ودفعهم إلى مغادرة وطنهم.

إعلان

وأضاف أن "محاولات دفع الفلسطينيين خارج وطنهم بجعل غزة غير قابلة للحياة لن تكون هجرة طوعية بل هو تهجير قسري مرفوض ومدان وخرق للقانون الدولي".