إعلام حوثي: سلسلة غارات أميركية على صنعاء

نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن طائرات أميركية شنت، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقد استهدفت غارتان أميركيتان منطقة المعمر بمديرية همدان في العاصمة صنعاء، فيما استهدفت غارة ثالثة منطقة جبل نُقُم شرقي العاصمة، وفق إعلام جماعة الحوثي.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي أن حاملة طائرات ثانية وصلت إلى المنطقة لحماية التدفقات التجارية.

ووفقا لمسؤول عسكري أميركي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/آذار الماضي.

نصرة غزة

يشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى إسرائيل، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا بدعم أميركي.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره عادة نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر الكثير من الشركات على سلوك طريق بديل أطول بكثير عبر الالتفاف حول أفريقيا.

كذلك، تطلق جماعة الحوثي صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مدن إسرائيلية بما فيها تل أبيب.