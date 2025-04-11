أفورقي والبرهان يبحثان الأوضاع في السودان

التقى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس في أسمرا. حيث بحثا العلاقات الثنائية، والأزمات السودانية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي الاجتماع، قال الرئيس الإريتري إن "الدعم الذي تقدمه حكومة وشعب إريتريا للشعب السوداني الشقيق نابع من مبادئ راسخة والتزامات أخلاقية".

ودعا أفورقي "شعوب المنطقة إلى الوقوف بجانب الشعب السوداني من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تعقد الوضع وتزيده تأزما".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإريترية، أوضح البرهان أن زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى أسمرا "جاءت لإطلاع القيادة الإريترية على آخر مستجدات النزاع في السودان" معربا عن تقديره "للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب إريتريا لشعب السودان".

إلى أنطاليا

وفي وقت لاحق اليوم، وصل البرهان إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في فعاليات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" في نسخته الرابعة، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور عدد من رؤساء وزعماء الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يبحث البرهان وأردوغان، مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وتقويتها في مختلف المجالات وآفاق الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ويرافق البرهان في زيارته وزير الخارجية السوداني علي يوسف، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس.