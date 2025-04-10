صحة غزة تطلق نداء عاجلا لتوفير الأدوية لإنقاذ آلاف المرضى

أطلقت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، نداء عاجلا لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية، محذّرة من انهيار وشيك للقطاع الصحي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات.

وقالت وزارة الصحة -في بيان- إن نسبة العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية بلغت مستويات "خطيرة وغير مسبوقة"، حيث نفدت 37% من قائمة الأدوية الأساسية و59% من المستهلكات الطبية بالكامل.

وتعمل أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ في الوقت الحالي ضمن أرصدة "شبه معدومة" من الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.

وأضاف البيان أن 80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية، كما أن 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم غير متوفرة تماما.

وأكدت الوزارة أن إغلاق المعابر يفاقم الوضع الصحي الكارثي، ويضع عقبات جسيمة أمام رعاية المرضى والجرحى، وسط تزايد أعداد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ارتفاع حصيلة الضحايا

كذلك، أعلنت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 50 ألفا و886 شهيدا و115 ألفا و875 جريحا.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 40 شهيدا و146 مصابا.

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ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار 2025، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 1522 شهيدا و3834 مصابا، بينما لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

ودمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38 في القطاع حتى الآن، ولم يتبقَ سوى 4 مستشفيات تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها الشديد، وفق آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي.

كما أدى القصف الإسرائيلي إلى إخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.