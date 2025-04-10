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عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي بحثا وقف إطلاق النار في غزة مع نزع سلاح حماس وتجريدها من السلطة
10/4/2025-|آخر تحديث: 10/4/202501:07 ص (توقيت مكة)
عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي بحثا وقف إطلاق النار في غزة مع نزع سلاح حماس وتجريدها من السلطة
عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي بحثا خلال لقاء بواشنطن الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن بغزة
عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي اتفقا على ضرورة عودة الجيش السوداني والدعم السريع إلى محادثات السلام
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة