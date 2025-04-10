عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي بحثا وقف إطلاق النار في غزة مع نزع سلاح حماس وتجريدها من السلطة

عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي بحثا خلال لقاء بواشنطن الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن بغزة

عاجل | الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره السعودي اتفقا على ضرورة عودة الجيش السوداني والدعم السريع إلى محادثات السلام

التفاصيل بعد قليل..