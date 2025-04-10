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عاجل| الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة بعد نحو 10 سنوات من السجن

10/4/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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