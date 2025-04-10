الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة

أفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (23 عاما) بعد قضائه قرابة 10 سنوات في سجونها.

وسجن مناصرة عندما كان طفلا (13 عاما) بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة برفقة ابن عمه حسن (15 عاما) الذي ارتقى شهيدا.

واعتقل مناصرة وحقق معه بطريقة فظة، وحكم عليه بـ12 سنة سجنا، قبل تخفيض الحكم فيما بعد إلى 9 سنين، وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها تسريب فيديو جلسة التحقيق الأمني معه.

وقبل نقله إلى المعتقلات الإسرائيلية، احتُجز مناصرة لمدة عامين في مؤسسة خاصة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، لينقل لاحقا إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمره 14 عاما.

من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى في حركة حماس إنه كان من المفترض أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسير أحمد مناصرة من سجن نفحة حيث كانت عائلته تنتظره.

غير أن أهل مناصرة تفاجأوا باتصال من أحد البدو في منطقة بئر السبع يخبرهم فيه أن أحمد معهم، حيث تعمد الاحتلال الإفراج عنه في منطقة بعيدة عن بوابة السجن.