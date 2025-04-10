رويترز: الأكراد سيطالبون بنظام اتحادي في سوريا

نقلت وكالة رويترز عن المسؤول فيما يعرف بالإدارة الذاتية الكردية بدران جياكرد إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح لهم بالحكم الذاتي في إطار دولة لا مركزية.

وقال جياكرد في تصريحات مكتوبة -ردا على أسئلة لرويترز- "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينها دستوريا، حيث إنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".

وتحدث المسؤول الكردي عن ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وقال إن ذلك يستدعي وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شؤونه، مع وجود قوات أمنية داخلية تابعة له.

وأضاف بدران جياكرد أنه ينبغي تحديد ذلك في الإطار الدستوري لسوريا.

وحسب رويترز، هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة الذاتية الكردية بشمال سوريا على هدف النظام الاتحادي منذ توافق الأحزاب الكردية عليه الشهر الماضي.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي وشارك فيه حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السياسي لوحدات الشعب الكردية المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية)، والمجلس الوطني الكردي.

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من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الكردي السوري سليمان أوسو إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.

واعتبر أوسو أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الإيكونوميست في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

وفي مارس/آذار الماضي، وقع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي بدمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، وأكد الاتفاق على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.