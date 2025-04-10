روسيا وأميركا تتبادلان سجينين في صفقة رتبتها أجهزة مخابرات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول في المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن الولايات المتحدة نفذت تبادلا لسجينين مع روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو أفرجت عن الروسية الأميركية كسينيا كاريلينا، التي كانت قد حُكمت بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة "الخيانة" عام 2024، مما يشير إلى تحسن جديد في العلاقات بين البلدين.

وأوضح محاميها ميخائيل موشايلوف أنه "تم تبادلها"، وهي الآن في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -في منشور على منصة إكس- إن الأميركية كاريلينا استقلت الطائرة التي تعيدها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن روسيا "سجنتها ظلما" لأكثر من عام، ونجح الرئيس دونالد ترامب في الإفراج عنها، دون أن يشير إلى عملية تبادل سجناء.

وذكر المحامي موشايلوف أنه تم تبادل كاريلينا مع سجين آخر في أبو ظبي، وقد غادرت قبل بضع ساعات.

في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي إطلاق الولايات المتحدة سراح المواطن الروسي الألماني آرثر بتروف الذي اعتقل في قبرص في 2023.

من جهته، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب أعاد اليوم مواطنا أميركيا آخر "احتجزته روسيا ظلما".

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وأضاف مسؤول في الوكالة أن راتكليف ومسؤولا كبيرا في الاستخبارات الروسية قادا المفاوضات بشأن عملية التبادل.

وقالت متحدثة باسم "سي آي إيه" للصحيفة الأميركية إن عملية التبادل تظهر أهمية الحفاظ على التواصل مع روسيا، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه علاقات البلدين.

وأضافت أنه رغم خيبة الأمل بسبب استمرار "احتجاز أميركيين آخرين ظلما في روسيا"، فإن هذا التبادل يُعتبر خطوة إيجابية إلى الأمام، وسيستمرون في العمل من أجل إطلاق سراحهم.

ولدت كسينيا كاريلينا عام 1991، وحُكم عليها عام 2024 بالسجن لمدة 12 عاما بسبب تبرعها بحوالي 50 دولارا لمنظمة أوكرانية.

وقالت محكمة روسية إن هذه الأموال "استخدمت لشراء معدات طبية وأسلحة وذخيرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت كاريلينا تقيم في كاليفورنيا، وأوقفت أثناء زيارة عائلتها في روسيا، وقد أنكرت الاتهامات التي وجهها لها القضاء الروسي.