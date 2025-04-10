حملات اعتقالات وهدم بالضفة والاحتلال ينسحب من مخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية اليوم الخميس تخللتها عمليات دهم للمنازل واعتداءات على مواطنين، واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا خلال حملة دهم في مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر الجديد.

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات أخرى في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، ومدينة دورا جنوب الخليل، ومدينة أريحا شرقي الضفة.

وأفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال بعد اقتحامه بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن جيش الاحتلال انسحب من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس بعد عملية عسكرية استمرت نحو 24 ساعة.

وذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين على الأقل من المخيم بينهم الصحفي سامر خويرة الذي يعمل في إذاعة "هوا نابلس" المحلية.

هدم منازل

وفي طولكرم، هدمت قوات الاحتلال منزلين مأهولين، أحدهما يعود لعائلة الأسير محمد شحرور. كما هدمت أحد المنازل في قرية شوفة بحجة البناء من دون ترخيص.

وترافق الهدم مع قيام الجنود بإطلاق قنابل وأعيرة مطاطية لتفريق أصحاب المنزل ومتضامين معهم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد العائلة واعتقال آخرين.

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وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين جنوب رام الله صباح اليوم. وقد نشرت قوات الاحتلال دوريات راجلة داخل الأحياء وأغلقت بعض الشوارع ومنعت الحركة فيها تزامنا مع توجه الطلاب إلى المدارس.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة شُقْبَا غرب مدينة رام الله وشرعت في أعمال تجريف لأراض زراعية. وقالت مصادر فلسطينية إن عمليات التجريف المتكررة في البلدة تهدف لمصادرة أراض لمصلحة مشاريع استيطانية.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون رعاة أغنام في منطقة "رْجوم اِعلي" في مسافر يطا، وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين هاجموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على فلسطيني بالضرب المبرح، مما أدى إلى نقله للمستشفى.

وفي جنين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح مدير الارتباط المدني في المخيم وعدد من أفراد طواقم البلدية.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت الطواقم في مدخل المخيم الشرقي خلال قيامهم بإزالة سواتر ترابية بين جنين والمخيم، رغم تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي، لكن جنود الاحتلال احتجزوهم ثم طلبوا منهم مغادرة المنطقة.

ومنذ بدء حربها على قطاع غزة، صعّدت إسرائيل والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية على نحو أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.