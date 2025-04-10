توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بالبيت الأبيض بعد توقيعه أوامر تنفيذية، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال الرئيس الأميركي: "سنتركهم يزدهرون، أريدهم أن يزدهروا، أريد أن تكون إيران عظيمة، الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو سلاح نووي. وهم يفهمون ذلك".

وأضاف ترامب: "مع إيران، إذا تطلب الأمر عملا عسكريا، فسنقوم بذلك، وستشارك فيه إسرائيل بشكل كبير، وستؤدي دورا رئيسيا، ولكن لا أحد يقودنا، نحن نفعل ما نريد أن نفعله".

على الجانب الآخر، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستقف بقوة أمام أي اعتداء.

وقبل أيام من مفاوضات متوقعة بين الجانبين في سلطنة عمان، نفى بزشكيان، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للتقنية الوطنية، سعي بلاده لامتلاك أسلحة نووية؛ مؤكدا أن طهران جاهزة لتقديم أي ضمانات لإثبات الأمر.

وأشار بزشكيان إلى أن المرشد الأعلى في إيران أعلن استعداد البلاد للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لأن طهران "لا تثق بالطرف المقابل".