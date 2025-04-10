الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة

حذّرت الحكومة الصينية مواطنيها من "المخاطر الأمنية" للسفر إلى الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية.

وجاء في بيان وزارة الثقافة والسياحة الصينية اليوم الخميس "يجب على السائحين الصينيين تقييم مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة وتوخي الحذر عند السفر، بسبب تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة والوضع الأمني في الولايات المتحدة".

من جانبها، أشارت وزارة التعليم الصينية إلى "الأحكام السلبية" التي تستهدف الطلاب الصينيين في مشروع القانون الذي قبله مجلس النواب في ولاية أوهايو الأميركية.

وذكرت الوزارة في بيان "نذكّر الطلاب في الخارج بضرورة تقييم المخاطر الأمنية عند اختيارهم الدراسة في الولاية (أوهايو) في الولايات المتحدة".

الحد من النفوذ الأجنبي

وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في ولاية أوهايو على أن الجامعات التي تتلقى تمويلا حكوميا يجب أن تتخذ "تدابير للحد من النفوذ الأجنبي"، مشيرا إلى أنشطة الصين.

وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، إضافة إلى 20%ٌ سابقة فرضها في الشهرين السابقين، مما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأميركية.

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وردت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأميركية من 34% إلى 84%، وعاود ترامب مساء الأربعاء، رفع الرسوم على الصين إلى 125%.

ومطلع أبريل/نيسان، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.