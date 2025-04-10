الحوثي: 14 غارة أميركية على صنعاء منذ صباح الأربعاء

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي)، مساء أمس، أن الطيران الأميركي شن 4 غارات جديدة على صنعاء، ليرتفع عدد الغارات التي استهدفت العاصمة اليمنية طوال يوم الأربعاء إلى 14.

كما أعلنت جماعة الحوثي، أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم نتيجة الغارات الأميركية على صنعاء.

في المقابل، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن بلاده قصفت أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد الجماعة التي وصفها بالمدعومة من إيران.

لكن مسؤولا أميركيا تحدث للجزيرة قال إن تقييم نتائج الضربات على الحوثيين لا يزال متواصلا، ومن المبكر الحديث عن مدى فاعليتها، مضيفا أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بقدرات لشن هجمات على البحرية الأميركية وسفن الشحن في المنطقة.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن القوات الأميركية توجه ضربات للحوثيين بشكل شبه يومي منذ 15 مارس/آذار، في محاولة لوضع حد للتهديد الذي يشكلونه على ملاحة السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

هجوم كبير

أما وكالة الأناضول التركية للأنباء، فتقول إن القوات الأميركية شنت منذ 15 مارس/آذار الماضي مئات الغارات ما أدى إلى مقتل 107 مدنيين وإصابة 223 آخرين، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

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وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.