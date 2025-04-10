الجزائر ومالي تتبادلان الاتهامات أمام مجلس الأمن

في ظل التوتر المتصاعد بين مالي والجزائر، بعثت حكومتا البلدين برسائل إلى مجلس الأمن الدولي حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الأحداث التي وقعت مؤخرا على الحدود المشتركة، وتسببت في استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي.

ووفقا لوثيقة نقلتها إذاعة فرنسا الدولية، فإن حكومة باماكو وجهت رسالة يوم 7 أبريل/نيسان الجاري إلى مجلس الأمن الدولي تحيطه علما بما قالت إنها أعمال عدائية تقوم بها الجزائر ضدها.

وقالت الرسالة إن القوات الجوية الجزائرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمالي بشكل متعمد وعدائي في منطقة تيزواتن خارج حدود الجزائر يوم 31 مارس/آذار الماضي.

وفي السابع من مارس/آذار السابق أيضا، أرسلت الجزائر برقية إحاطة إلى مجلس الأمن تقول فيها إن اللجنة العسكرية الانتقالية في مالي تقوم باستفزازات واختراق للأجواء، وتتعمد الكذب والتلفيق.

ووفقا لمصدر دبلوماسي تحدث إلى إذاعة فرنسا الدولية، فإن الرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن من الدولتين لا تعدّ شكوى قضائية، إذا لم يتقدم أي من الطرفين بطلب جلسة خاصة في الموضوع.

وفي السياق، طلبت منظمة إيكواس من مالي والجزائر الابتعاد عن التصعيد والتوتر، والرجوع إلى منطق الحوار والتهدئة.

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وفي بيان أصدرته إيكواس أمس الأربعاء، طلبت من الجانبين استخدام الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات البينية.

وتشترك مالي والجزائر في حدود برية تزيد على 1300 كيلومتر تنتشر فيها الجماعات المسلحة وتعد معقلا لشبكات التهريب في منطقة الساحل الأفريقي.