البرهان يشيد بمواقف قطر الداعمة للسودان

قالت وكالة الأنباء السودانية، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عبّر اليوم الخميس، عن تقدير بلاده مواقف دولة قطر الداعمة والمساندة للسودان في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وحرصها على سيادته ووحدته واستقراره، ودعمها المستمر بتقديم العون الإنساني للمتضررين من الحرب.

وأضافت الوكالة، أن تصريح البرهان جاء أثناء لقائه في بورتسودان مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والوفد المرافق لها.

ونقلت عن السفير حسين الأمين، وكيل وزارة الخارجية السودانية، أن الوفد القطري حمل رسالة تضامن وتقدير ووقوف القيادة القطرية وشعبها مع السودان وقيادته وشعبه جراء تداعيات الأزمة السودانية، وإحساسها بالمعاناة الإنسانية وتأثيرها على المرأة والأطفال.

وقال الأمين، إن زيارة الوفد القطري تتضمن زيارات ميدانية للعديد من المواقع ومراكز الإيواء للوقوف على حجم المعاناة التي خلفتها ما وصفها بالمليشيا المتمردة وأعوانها (قوات الدعم السريع)، إجراء لقاءات ثنائية مع الوزراء المختصين في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، أن زيارة الوفد القطري تأتي للوقوف على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، والعمل على تلبية احتياجاته الضرورية.

رئيس مجلس السيادة يعرب عن تقدير السودان لمواقف قطر الداعمة والمساندة له فى كافة المحافل الدولية والإقليمية عبر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، عن تقدير السودان لمواقف دولة قطر الداعمة والمساندة له فى كافة المحافل pic.twitter.com/ctdLyZXyng — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 10, 2025

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وقالت الوكالة، إن الوزيرة القطرية، مريم بنت علي بن ناصر المسند، أكدت التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني، وعبرت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى أهمية تغليب المصلحة للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

وجددت المسند -بحسب ما نقلته الوكالة- حرص المنظمات الإنسانية القطرية على تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع في العديد من المجالات الإنسانية للتغلب على الآثار السلبية للنزاع، مشيرة إلى أنه خصصنا سابقا نحو 86 مليون دولار لدعم الاحتياجات العاجلة في السودان، كما أعلنت عن تخصيص 10 ملايين دولار لمبادرة دعم النساء في مناطق النزاع.

كذلك، أعلنت الوزيرة القطرية عن دعم القطاع الصحي في السودان بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف، إلى جانب توفير أجهزة غسيل الكلى.