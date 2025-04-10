اعتقال وزير المالية السابق في موريشيوس بتهمة الفساد والاختلاس

أعلنت لجنة الجرائم المالية التابعة للحكومة في موريشيوس عن اعتقال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في النظام السابق بتهمة اختلاس أموال عمومية من بعض الشركات التابعة للدولة.

وقالت اللجنة إنه تم اعتقال الوزير رينجاندين بادياشي، ومحافظ البنك المركزي هارفيش سيغولام في النظام السابق، بعد تقديم أدلة جديدة تتعلق باختلاس ما يقارب 7 ملايين دولار أميركي من مؤسسة موريشيوس للاستثمار التي تم إنشاؤها بوقت سابق لمساعدة الشركات الحكومية في التصدي لجائحة "كوفيد-19".

واتهمت حكومة رئيس الوزراء الحالي نافين رامغولام المسؤولين السابقين بالمشاركة في عمليات السرقة والاحتيال، وتزوير الأرقام والبيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، والدين العام.

وقد نفى محافظ المركزي ووزير المالية جميع التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما لم يرتكبا أي جريمة تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.

تحقيقات واعتقالات

ومنذ أن تولى رامغولام منصب رئاسة الوزراء -في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قام بمراجعات شاملة للمالية العامة، وفتح تحقيقات في تسيير الحكومة السابقة التي اتهمها بسوء التسيير والاختلاس.

وفي فبراير/شباط الماضي، اعتقلت السلطات في موريشيوس رئيس الوزراء السابق برافيد جوجناث بتهمة الفساد وغسل الأموال.

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وتعقيبا على حادثة اعتقاله، قال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفدرالية إبراهيم روساي إن هذا الاعتقال جاء بعد عمليات تفتيش قامت بها لجنة مكافحة الجرائم في مواقع مختلفة من ضمنها مسكن جوجناث الذي عثر فيه على 114 مليون روبية أي 2.4 مليون دولار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت الحكومة محافظ "المركزي" السابق بتهمة التآمر والاحتيال، قبل أن تفرج عنه بكفالة حتى تتم إجراءات التحقيق.