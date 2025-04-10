استطلاع: تراجع دعم الأميركيين لإسرائيل ونتنياهو

كشف استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة أن موقف الأميركيين من إسرائيل التي تواصل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ومن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أصبحت أكثر سلبية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

وأجرى الاستطلاع مركز "بيو" للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، وسأل فيه المشاركين الأسئلة نفسها التي طرحها في استطلاعات أجريت بين مارس/آذار 2022 وعام 2024.

وأعرب 53% من المشاركين في الاستطلاع عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ43% في 2022. كما أبدى 69% من الديمقراطيين وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل هذا العام، في حين سجلت 37% لدى الجمهوريين. وشهدت كلتا المجموعتين زيادة في وجهات نظرهما السلبية تجاه إسرائيل.

وأظهر الاستطلاع أن 69% من المشاركين الذين ليس لديهم انتماء ديني لا يدعمون إسرائيل أبدا، في حين أبدى 27% من الأميركيين من أصل يهودي وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

ووفق الاستطلاع فإن 52% من الأميركيين لا يعتقدون أن نتنياهو "سيفعل الشيء الصحيح بشأن القضايا العالمية". وعارض 62% من المشاركين "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة"، في حين بلغت النسبة 64% بين الأميركيين من أصل يهودي.

ورغم أن 66% من الأميركيين يعتقدون أن هجمات إسرائيل على الفلسطينيين مهمة لمصالح للولايات المتحدة، فإن هذا المعدل انخفض بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.