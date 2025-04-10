إندونيسيا: استضافة فلسطينيين للعلاج خطوة مؤقتة

قال وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، إن تصريحات الرئيس برابوو سوبيانتو بشأن استضافة فلسطينيين من غزة للعلاج تهدف إلى تأكيد التزام بلاده بدعم النضال الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون مؤقتة وأن بلاده ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وأضاف الوزير أن التضامن الإندونيسي يتجلى عبر الدعم الإنساني، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الفلسطينية.

وأشار سوغيونو إلى أن إندونيسيا مستعدة للاضطلاع بدور أوسع إذا طُلب منها ذلك، بما في ذلك استقبال "جرحى الحرب والأيتام" من ضحايا العدوان لتلقي العلاج والرعاية النفسية داخل البلاد، شرط موافقة جميع الأطراف المعنية.

وأكد الوزير الإندونيسي أن هذا التوجه لا يختلف عن خطوات اتخذتها دول مثل مصر وتركيا وقطر والإمارات، التي استقبلت مصابي الحرب من غزة، لافتا إلى أن جاكرتا كانت قد أرسلت فريقا طبيا عسكريا إلى مصر وغزة لدعم الجهود الإنسانية.

وأضاف الوزير أن استضافة الجرحى والأيتام الفلسطينيين في إندونيسيا، إن تمت، "ستكون مؤقتة" وفق توجيهات الرئيس برابوو سوبيانتو، مؤكدا أن الهدف "ليس ترحيل الفلسطينيين من وطنهم".

كما جدد الوزير الإندونيسي "رفض" بلاده لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، مشددا على أن أي مساع لتغيير التركيبة السكانية في غزة تُعد انتهاكا للقانون الدولي.

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وأشار إلى أن إندونيسيا تُجري مشاورات مع عدد من الدول، ولا سيما مع الحكومة الفلسطينية، لضمان أن أي خطوات تُتخذ تصب بالكامل في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير سوغيونو إن وزارته ستنسّق مع الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالجوانب الفنية لاستضافة الجرحى الفلسطينيين، بدءا من مغادرتهم وحتى عودتهم إلى وطنهم، موضحا أن تنفيذ خطة العلاج سيتم بعد استكمال المشاورات مع الدول المعنية.

وكان الرئيس الإندونيسي، في مستهل جولته بالشرق الأوسط أمس الأربعاء، أعلن استعداد بلاده لاستضافة نحو ألف فلسطيني من "متضرري" الحرب في غزة "بشكل مؤقت"، موضحا أنه وجّه الخارجية للتشاور العاجل مع الأطراف الفلسطينية والدولية بشأن آلية الإجلاء والنقل إلى إندونيسيا.

وجاءت تصريحاته بعد شهرين من إعلان الخارجية الإندونيسية رفضها التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا، ردا على اقتراحات الرئيس الأميركي بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.