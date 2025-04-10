إسرائيل تعتبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب"

سارع وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر للتنديد بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في يونيو/حزيران المقبل، واعتبر ساعر أن ذلك سيكون "مكافأة للإرهاب".

وقال ساعر مساء أمس الأربعاء عبر منصة إكس إن "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب وتعزيزا لحماس.. وهذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا".

وأعلن ماكرون أمس أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في يونيو/حزيران المقبل" بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت أمس"علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".

وأضاف ماكرون "سأقوم بذلك لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولأنني أريد أيضا أن أشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الأمر الذي لم يقم به العديد منهم".

وأكد أن ذلك سيتيح أيضا "أن نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على إيران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".

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ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطين.

ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو/أيار 2024 اتخذت هذه الخطوة كل من أيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو/حزيران الماضي.

وستكون فرنسا القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة قاومتها الولايات المتحدة لفترة طويلة، في حين يعتبرها مؤيدوها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض حل الدولتين.