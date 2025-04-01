41 شهيدا بغزة بينهم صحفي والاحتلال يستعد لضم مناطق جديدة

قالت مصادر طبية فلسطينية للجزيرة إن 41 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال استشهدوا خلال 24 ساعة في قطاع غزة. كما استشهد الصحفي الفلسطيني محمد البردويل وزوجته وأطفالهم الثلاثة إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غربي خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من القطاع في غلاف غزة الشمالي.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع سيطرته على مناطق في غزة وضمها للحزام الأمني.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيوسع نطاق عمليته البرية في القطاع لاحتلال ربع مساحته خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأضاف أن العملية جزء من حملة ضغوط قصوى لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الموافقة على الإفراج عن مزيد من الأسرى، وأن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة في القطاع.

قصف خيام

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط ثلاثة شهداء -بينهم طفلة- وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس.

كما أفاد بسقوط 10 شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة. وقد نقل الجرحى إلى مستشفى المعمداني في غزة.

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كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب الزوايدة شمال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونُقل الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

عاجل | استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل وزوجته وأبنائه جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقته في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/R7MEXsevQS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 31, 2025

استشهاد صحفي

من ناحية أخرى، استشهد الصحفي محمد البردويل الذي يعمل مذيعا في إذاعة الأقصى المحلية، وزوجته وأطفاله الثلاثة وعدد من أفراد عائلته، إثر قصف جوي إسرائيلي على منزله بمنطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الشهداء نقلوا أشلاء إلى مجمع ناصر الطبي بالمدينة، في حين واصلت فرق الدفاع المدني البحث أسفل ركام المنزل المستهدف عن عدد من المفقودين.

ومنذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 209 صحفيين بعضهم مع عائلاتهم، وأصيب العشرات، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، فضلا عن أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير أممية ودولية.