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وزير خارجية الصين من موسكو: تعاوننا مع روسيا لا يستهدف أي طرف

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Chinese counterpart Wang Yi enter a hall for a signing ceremony following their talks in Moscow on April 1, 2025. (Photo by Pavel Bednyakov / POOL / AFP)
وانغ يي (يمين) قبيل لقائه لافروف اليوم (الفرنسية)
1/4/2025

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد لقائه في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين البلدين ليس موجها ضد أي طرف، بل إلى توثيق التعاون وحماية المصالح المشتركة.

من جهته، قال بوتين إن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جي بينغ روسيا الشهر المقبل، مضيفا "نتعاون بنجاح مع الصين من خلال منصات دولية منها الأمم المتحدة وتكتل بريكس".

ويقوم وانغ بزيارة رسمية إلى روسيا من بدأت أمس وتتواصل حتى يوم غد، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

وقبيل لقائه بوتين اليوم، أعلن وانغ يي لوكالة ريا نوفوستي الروسية أن بلاده مستعدّة لأداء "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الحرب في أوكرانيا مع دعمها موسكو في دفاعها عن "مصالحها".

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with Chinese Foreign Minister Wang Yi at the Kremlin in Moscow on April 1, 2025. (Photo by Grigory SYSOYEV / POOL / AFP)
وانغ يي (يمين) خلال لقائه بوتين اليوم (الفرنسية)

ولاحقا، أكد وانغ خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل "تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية".

وأضاف أن "التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد ويكتسب حيوية جديدة ويرتقي إلى مرحلة جديدة".

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لانتقال العلاقات بين البلدين إلى "مستوى جديد" وقال لافروف إن العلاقات ستواصل النمو "على كل الجبهات".

وعززت موسكو وبكين علاقاتهما العسكرية والتجارية منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا مطلع 2022، رغم تأكيد الصين حيادها في هذا النزاع.

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المصدر : وكالات

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