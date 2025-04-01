وزير خارجية الصين من موسكو: تعاوننا مع روسيا لا يستهدف أي طرف

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد لقائه في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين البلدين ليس موجها ضد أي طرف، بل إلى توثيق التعاون وحماية المصالح المشتركة.

من جهته، قال بوتين إن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جي بينغ روسيا الشهر المقبل، مضيفا "نتعاون بنجاح مع الصين من خلال منصات دولية منها الأمم المتحدة وتكتل بريكس".

ويقوم وانغ بزيارة رسمية إلى روسيا من بدأت أمس وتتواصل حتى يوم غد، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

وقبيل لقائه بوتين اليوم، أعلن وانغ يي لوكالة ريا نوفوستي الروسية أن بلاده مستعدّة لأداء "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الحرب في أوكرانيا مع دعمها موسكو في دفاعها عن "مصالحها".

ولاحقا، أكد وانغ خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل "تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية".

وأضاف أن "التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد ويكتسب حيوية جديدة ويرتقي إلى مرحلة جديدة".

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لانتقال العلاقات بين البلدين إلى "مستوى جديد" وقال لافروف إن العلاقات ستواصل النمو "على كل الجبهات".

وعززت موسكو وبكين علاقاتهما العسكرية والتجارية منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا مطلع 2022، رغم تأكيد الصين حيادها في هذا النزاع.