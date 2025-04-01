غارات أميركية على صعدة والحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) عن سلسلة غارات أميركية استهدفت مناطق مختلفة شرق جنوب مدينة صعدة شمالي اليمن، وأكدت إسقاط طائرة مسيرة أميركية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن 15 غارة أميركية استهدفت مناطق مختلفة شرق جنوب مدينة صعدة من بينها منطقة طخية بمديرية مجز، ومديرية سحار.

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو-9" أثناء قيامها بتنفيذ "مهام عدائية" في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

ولم يصدر عن الولايات المتحدة تعليق فوري على ما أورده الحوثيون.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن بلاده قضت على عدد من مقاتلي وقادة الحوثيين في اليمن، خلال غاراتها الجوية المتواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكثفت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأسفرت عن قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية بحسب بيانات للجماعة.

وفي 15 مارس/آذار المنتهي، قال ترامب إنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن، وهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

وردت الجماعة بالتأكيد أن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر بالتزامن مع استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/آذار المنقضي، حرب الإبادة على القطاع.