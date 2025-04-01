غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الثلاثاء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وحلقت طائرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، وسمع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف -بتوجيه من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)- عنصرا من حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وشن الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية أولى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن أنهى وقف إطلاق نار هش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حربا إسرائيلية على لبنان استمرت لأكثر من عام.