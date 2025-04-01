إسرائيل تعلن استهداف عنصر لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء شنّ غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت عنصرا في حزب الله، في ثاني ضربة من نوعها تستهدف المنطقة بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحلّقت طائرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية، وسُمع دوي انفجار قوي في المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي ماضي.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الغارة الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف -بتوجيه من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)- عنصرا من حزب الله في الضاحية الجنوبية.

واضاف أن العنصر المستهدف "كان يوجّه نشطاء من حماس في الفترة الأخيرة، وساعدهم في محاولة تنفيذ هجوم خطير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين.. وشكل تهديدًا حقيقيًا وفوريا".

وشن الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية أولى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أن أنهى وقف إطلاق نار هش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حربا إسرائيلية على لبنان استمرت لأكثر من عام.

وقالت إسرائيل إن غارة الجمعة استهدفت مبنى يستخدمه حزب الله "لتخزين مسيّرات"، وأكدت أن الغارة رد على صاروخين أطلقا من جنوب لبنان على إسرائيل. ولم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخين ونفى حزب الله مسؤوليته عنها.

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وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي من أنّ جيشه "سيضرب في كلّ مكان في لبنان ضدّ أيّ تهديد".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه تقول إنها تضرب أهدافا عسكرية لحزب الله.

وأكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنّه لا يمكن لحزبه أن يقبل باستمرار القصف الإسرائيلي، وقال في وقت سابق "لا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك معادلة تستبيح فيها إسرائيل لبنان وتسرح وتمرح في أي وقت تريد ونحن نتفرج عليها. كل شيء له حد".

وعقب عدوان إسرائيلي استمر لأكثر من عام وأسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر / تشرين الأول الماضي.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.