انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني وعودة تدريجية ببعض المحافظات

أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، وسيعود تدريجيا لباقي المحافظات. وذلك بعد حدوث انقطاع عام للكهرباء في البلاد نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أبو دي قوله إنه يجري العمل على إصلاح الخلل لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت.

مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ سانا: انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 1, 2025

وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لساعتين أو 3 في اليوم في أغلب المناطق.

ويعني الضرر الذي لحق بشبكة الكهرباء أن توليد الكهرباء وتزويد السكان بالمزيد منها هو جزء فحسب من المشكلة، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وتعهدت الحكومة الانتقالية بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة بطرق، منها الاستيراد من الأردن واستخدام محطات توليد كهرباء عائمة.

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بدأت دولة قطر في 13 مارس/ آذار الماضي تقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في هذا البلد.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة القطرية في زيادة متوسط إمدادات الكهرباء للسوريين إلى 4 ساعات يوميا بدلا من ساعتين مما يسهم في تخفيف النقص الحاد في الطاقة، وفق ما أوردت بلومبيرغ.