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انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة خلل فني وعودة تدريجية ببعض المحافظات

انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا
وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لساعتين أو 3 في اليوم في أغلب المناطق (مواقع التواصل )
1/4/2025-|آخر تحديث: 1/4/202511:28 م (توقيت مكة)

أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، وسيعود تدريجيا لباقي المحافظات. وذلك بعد حدوث انقطاع عام للكهرباء في البلاد نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أبو دي قوله إنه يجري العمل على إصلاح الخلل لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت.

وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، وما تقدمه الدولة منها لا يكون متاحا إلا لساعتين أو 3 في اليوم في أغلب المناطق.

ويعني الضرر الذي لحق بشبكة الكهرباء أن توليد الكهرباء وتزويد السكان بالمزيد منها هو جزء فحسب من المشكلة، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وتعهدت الحكومة الانتقالية بزيادة إمدادات الكهرباء بسرعة بطرق، منها الاستيراد من الأردن واستخدام محطات توليد كهرباء عائمة.

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بدأت دولة قطر في 13 مارس/ آذار الماضي تقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في هذا البلد.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة القطرية في زيادة متوسط إمدادات الكهرباء للسوريين إلى 4 ساعات يوميا بدلا من ساعتين مما يسهم في تخفيف النقص الحاد في الطاقة، وفق ما أوردت بلومبيرغ.

المصدر : الجزيرة

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